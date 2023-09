In barca con il Rotary e Handarpermare: vela senza barriere ad Alassio

In barca a vela con il Rotary Club Alassio che, in collaborazione con gli altri Rotary del ponente ligure e l’associazione Handarpermare Onlus, ha organizzato una gita domenica 10 settembre con partenza dal porto di Alassio per un gruppo di ragazzi con disabilità.

“È stata una giornata divertente e i nostri ospiti hanno potuto godere di una gita all’isola e di molti bordi a vela e spingendosi addirittura ad aiutare i tre esperti skipper nelle manovre”, spiegano dal Rotary Club Alassio.

“L’Assessore alle politiche sociali di Alassio Zavaroni ha collaborato nella ricerca degli ospiti che si sono presentati puntuali in porto con i loro accompagnatori – proseguono -. Il socio Enzo Canepa, come sempre generoso, ha offerto il cibo e le bevande per il pranzetto all’isola. Anche la Marina di Alassio si è prodigata per ospitare la barca a vela che era in porto dal giorno precedente, garantendo una banchina comoda ed accessibile per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco di tutti i partecipanti”.

“Grazie alla sinergia di tutti, si è vissuta una giornata divertente e che speriamo si ripeterà. Grazie a tutti e buon vento”, concludono.

Il Rotary consiste in una rete globale di volontari intraprendenti dediti a risolvere i problemi umanitari più pressanti. Attraverso i club, creano cambiamenti positivi nelle comunità locali e in tutto il mondo, dalle attività per aiutare le famiglie bisognose all’impegno di liberare il mondo dalla polio.