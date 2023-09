Auto elettriche, in arrivo due colonnine di ricarica ad Altare

Altare guarda al futuro e punta sulla modalità green. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha sottoscritto con l'azienda genovese Duferco Energia un protocollo d'intesa per l'installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Le postazioni dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto, saranno in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

Una colonnina sarà posizionata in piazza Giorello (zona stazione ferroviaria), l'altra invece nel parcheggio sovrastante il centro sportivo Zeronovanta, lungo via Montenotte. Un totale di quattro stalli da 120kw che consentiranno una ricarica in circa 20 minuti.

"Si tratta di due località relativamente centrali e comode, ma che non andranno ad intaccare la disponibilità dei parcheggi tradizionali in aree dove c'è più richiesta", spiegano dalla giunta Briano.

Accogliendo la proposta di Duferco, il comune di Altare andrà a potenziare sul proprio territorio le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, senza oneri a carico della collettività, né dell'amministrazione stessa.