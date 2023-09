Albenga, FdI: "Piazza Europa vandalizzata dai writers"

"Piazza Europa è finita nel mirino dei graffitari. Writers scatenati, come passatempo, hanno deturpato l’area utilizzando bombolette spray. Nulla a che vedere con le mostre di street art a cui si ispirano le grandi città europee". La segnalazione arriva dal circolo di Fratelli d’Italia.

"Questo è quello che tutti vedono da parecchi anni in piazza Europa. I turisti che visitano il fortino, ovviamente solo dall'esterno perché non è accessibile a nessuno se non in rarissime occasioni, attraversando quello che resta del nostro "Central Park" ingauno polmone verde di prati alberi e giochi per bambini con una palestra aperta proprio a due passi dal mare, si trovano davanti a questo spettacolo che è a dir poco vergognoso", sottolineano dal circolo.

"Se consideriamo che siamo in una piazza frequentata di giorno da mamme con bambini la cosa è ancora più preoccupante. Albenga sta perdendo il senso del decoro. Ma stavolta il dito va puntato a quelle persone che pensano che tutto si possa fare in assenza di controlli. Tutto questo senza dimenticare addirittura chi, come la segretaria del Pd Schlein, giustifica chi imbratta con vernice le facciate della città con affermazioni a dir poco inopportune "chi imbratta i muri chiede di ascoltare la scienza".

"Noi – aggiungono -siamo convinti dell'esatto opposto chi imbratta i muri deve essere punito oltre che ripulire e risarcire il danno cagionato. Se da un lato sicuramente la repressione di certi comportamenti risulta difficile per la sua vastità territoriale, dall'altra si registra una cultura sempre più propensa a giustificare azioni criminose per sola opportunità elettorale. Albenga se vuole può voltare pagina".