Termovalorizzatore, Mirri a Dotta: "La gente vuole vedere i sindaci in faccia, forse dà fastidio l’assemblea molto partecipata"

Botta e risposta tra i sindaci della Val Bormida dopo l’assemblea pubblica di ieri sera, svoltasi al centro polifunzionale e dedicata al progetto del termovalorizzatore. Al centro della polemica, le dichiarazioni del primo cittadino di Cengio, Francesco Dotta, alle quali ha replicato duramente il sindaco Rodolfo Mirri.

“Assieme ai colleghi Briano e Franco abbiamo organizzato un incontro pubblico molto partecipato. La gente vuole vedere in faccia i sindaci, visto che il tema è particolarmente sensibile. Non abbiamo detto nulla di male: abbiamo semplicemente letto la lettera che i 19 primi cittadini della Val Bormida hanno firmato e inviato alla Regione”.

“A Dotta dà fastidio che ci fosse tanta gente? Dovrebbe occuparsi dei problemi del suo Comune, che non sono pochi. Non capisco il suo atteggiamento: non abbiamo mica fatto l’assemblea a casa sua, ma in quella del sindaco di Carcare”.

“Quando Lambertini organizza incontri partecipiamo tutti, mentre quando l’iniziativa è promossa da chi non è della loro parte politica, non si presentano”, conclude Mirri.