Elezioni per il rinnovo della RSU alla Trench di Cairo Montenotte, la Fiom Cgil si conferma primo sindacato con il 55,3%

"Come Segreteria FIOM CGIL Savona esprimiamo soddisfazione sia per l’alta partecipazione al voto (78% con 117 votanti su 150 aventi diritto) che per il risultato conseguito dalla lista FIOM - si legge in una nota stampa del sindacato - Ringraziamo la RSU uscente che ha lavorato con impegno negli ultimi anni raggiungendo risultati assolutamente apprezzabili, prova ne è il fatto che tutti i delegati uscenti sono stati rieletti. AL tempo stesso ringraziamo tutti i lavoratori che si sono candidati per rappresentare interessi collettivi e le lavoratrici ed i lavoratori che con la loro partecipazione al voto hanno fatto ancora una volta vivere la democrazia nel proprio posto di lavoro, cosa per cui la CGIL e la FIOM si sono da sempre battute".