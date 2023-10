Savona, infortunio sul lavoro nel cantiere della palestra di via Mentana: operaio in codice rosso al Santa Corona

Incidente sul lavoro in un cantiere situato in via Mentana a Savona, all'interno della palestra del Coni, impianto polisportivo comunale Mario Magnano: lì sono infatti in corso i lavori di restauro dovuti a delle infiltrazioni.

L'allarme è stato lanciato poco prima di pranzo e la macchina del pronto intervento si è subito attivato.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Savona, l'automedica e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

L'operaio, caduto mentre si trovava su una lastra di plexiglass, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.