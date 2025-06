Albenga Capitale d’Europa dello sport outdoor marino: il 14 e il 15 giugno “A tutto mare” e “Dritti all’Isola”

Albenga si prepara a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli sport outdoor marini in Europa. Grazie al progetto Liguria Tourism, finanziato dalla Commissione Europea tramite lo Strumento di Supporto Tecnico (TSI) e implementato dall’ Università di Genova, in collaborazione con Liguria Ricerche, la Città delle Torri si appresta a ospitare eventi di grande rilievo per gli appassionati di sport acquatici.

Il 14 giugno Albenga sarà teatro dell’evento "A tutto mare", un’occasione unica per provare diverse attività sportive sia sulla spiaggia che nella piscina naturale sperimentale, un’area delimitata da boe in mare per garantire la sicurezza degli sportivi. Canoe, SUP, vela, snorkeling guidato e immersioni saranno solo alcune delle esperienze disponibili per il pubblico.

Per partecipare alle attività qui descritte, è obbligatorio prenotare in anticipo contattando i referenti indicati. Tutte le info sono disponibili al sito turistico QUI.

Il 15 giugno, invece, sarà la giornata di "Dritti all’isola", una spettacolare gara di nuoto in acque libere che vedrà la partecipazione di oltre 500 iscritti. Tra le novità di questa edizione, la partenza dalla spiaggia di Vadino, al termine di via Einaudi. Confermati i tre percorsi, pensati per ogni livello di esperienza: dai principianti ai nuotatori più esperti, che affronteranno un percorso di 5 km circumnavigando l’Isola Gallinara.

"Le giornate del 14 e 15 giugno saranno momenti cruciali non solo per Albenga, ma per tutto il nostro comprensorio – afferma Giorgio Cangiano, consigliere delegato alla valorizzazione dell’Isola Gallinara. Questo evento nasce da una visione strategica del territorio come area di sviluppo per l’Outdoor Marino. La nostra amministrazione punta a rilanciare la zona mare e Vadino, così come abbiamo fatto per il centro storico. Se l’Europa ci guarda con fiducia, è nostro dovere cogliere questa opportunità per un salto di qualità che porterà benefici a tutta la comunità".

"Non è stato semplice mettere insieme tutte le realtà che hanno aderito al progetto – aggiunge Camilla Vio, assessore al Turismo -, ma ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti e a un forte spirito di squadra. Le associazioni coinvolte proporranno numerose attività per promuovere il turismo e il nostro patrimonio naturalistico. È fondamentale partire da queste iniziative per accrescere la consapevolezza nei cittadini e nei turisti, instaurando un dialogo continuo anche con le realtà sovracomunali".

"L’obiettivo del progetto è assistere il Comune e la Regione nella realizzazione di questa iniziativa europea – spiega il professor Di Bella, responsabile del progetto Liguria Tourism -. La nostra volontà è stata quella di partire dal basso, dal territorio. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli operatori locali per sviluppare la piscina naturale, un’area sicura e versatile in cui si potranno svolgere diverse attività. Questa zona pilota è strettamente collegata a Dritti all’Isola, un evento già consolidato con un alto livello organizzativo. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di gestione della piscina naturale che garantisca continuità al progetto anche in futuro, coinvolgendo una collaborazione pubblico-privata. È fondamentale lavorare in squadra e creare alleanze strategiche tra i comuni".

Intanto, le iscrizioni a Dritti all’Isola stanno superando quota 500. "Voglio innanzitutto ringraziare il Comune di Albenga, sempre presente, e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di Dritti all’Isola – afferma Mattia Rovere, organizzatore di Dritti all’Isola -. Domani riapriremo le registrazioni per rispondere alla grande richiesta. Il clima favorevole del 15 giugno rende questa manifestazione ancora più accessibile a tutti. I tre percorsi sono stati studiati per accogliere partecipanti di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci saranno anche atleti delle Special Olympics, che partiranno insieme per un percorso di 500 metri, e molti di loro hanno deciso di partecipare anche agli altri percorsi. La sicurezza è la nostra priorità: avremo 4 moto d’acqua (2 della Polizia con soccorritori esperti), 10 SUP fondamentali per la navigazione, 10 canoe dedicate alla sicurezza degli atleti e 6 barche, tra cui una con medico a bordo. Investire nella sicurezza è essenziale perché ogni atleta deve sentirsi protetto e tutelato durante la gara".

"Dritti all’Isola è un evento sportivo che mi sta particolarmente a cuore – conclude Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga -. Negli anni, non abbiamo mai interrotto questa tradizione, neppure durante la pandemia, garantendo continuità a una manifestazione che dimostra l’altissimo livello organizzativo degli eventi sportivi di Albenga. Invito tutti a partecipare: anche chi non intende nuotare può godersi lo spettacolo dalla spiaggia e vivere momenti emozionanti. Quest’anno, la marcia in più sarà rappresentata dalla giornata del 14 giugno, un’iniziativa nata dal territorio, come sottolineato dal Prof. Di Bella, che ringrazio. Questo evento permette a tutti di essere protagonisti e di contribuire attivamente allo sviluppo dell’Outdoor Marino".

Albenga si conferma così una destinazione d’eccellenza per gli sport outdoor marini, pronta ad accogliere atleti e appassionati da tutta Europa per un weekend all’insegna dello sport e della natura.

In gallery il programma delle due giornate