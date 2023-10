Savona, Starfilm Liguria organizza un casting per le riprese di un film

Starfilm Liguria organizza un casting per per le riprese di un importante film che sarà girato indicativamente per fine ottobre.

“Siamo molto felici di questa nuova occasione – affermano Francesca Gigliotti e Giuseppe Ciccone di Starfilm Liguria – e ci aspettiamo una buona adesione come negli eventi passati”.

"Tra l'altro in questi giorni abbiamo avremo modo di vedere le nostre comparse nella presentazione del film La fortuna è in un altro biscotto, film che è stato girato interamente tra Savona, Vado, Finale e Pietra Ligure, coinvolgendo moltissime comparse locali e l' anteprima si svolgerà al teatro Moretti di Pietra Ligure venerdì 6 ottobre", proseguono Gigliotti e Ciccone.

Il casting si terrà esclusivamente in presenza, sabato 7 ottobre, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Savona, presso la sede di Starfilm Liguria in corso Vittorio Veneto, 31. I candidati sono pregati di presentarsi al casting muniti di carta d’identità. Non si accettano candidature via e-mail o tramite messaggio.