10 km di gara podistica per dire NO al rigassificatore: da +Europa Savona l’iniziativa di partecipare a “Ladiecidivado”

“Come avvenuto in occasione della Savona Half Marathon del novembre 2022, il Gruppo Territoriale di Più Europa Savona decide di utilizzare un evento sportivo per veicolare un messaggio importante per il territorio Savonese”. Lo afferma il portavoce del gruppo territoriale +Europa Savona Gian Pietro Cimino.

“Andrea Cona, referente del gruppo per Sport e Politiche Giovanili e atleta della Podistica Savonese, aveva corso con la maglietta a difesa del Reparto Maternità del San Paolo, a rischio chiusura per disposizioni di Toti, e questa volta affronterà “LADIECIDIVADO" gara podistica di 10 km inserita nel calendario nazionale Fidal prevista per domani, 8 ottobre, gareggiando con una maglietta riportante una scritta dedicata al Rigassificatore: "Teniamolo al largo!".

“Riprendendo la posizione del Gruppo che non esprime un NO pregiudizievole alla Golar Tundra, ma esige che essa sia posta a distanza di sicurezza dalla costa (non necessariamente quella ligure) tale da non andare ad impattare con la vocazione turistica e portuale che il comprensorio savonese – prosegue Cimino -, ha deciso, coi suoi comuni, di disegnare per il futuro prossimo del territorio”.

“La sua probabile collocazione a soli 4 Km dalla costa, così come proposto dal Commissario Straordinario Toti, non può ritenersi una salvaguardia sufficiente per l’incolumità dei cittadini in caso di incidente – spiega -, e non sono da sottovalutare i contraccolpi negativi per il settore turistico su cui, la provincia di Savona, detiene il primato per risultati in Liguria”.

“Il tracciato della gara si articolerà proprio su quei comuni che sono destinati ad ospitare ‘la parte a terra’ della struttura, ed auspichiamo che il nostro messaggio costruttivo, ma fermo nell'esigere garanzie e nel valutare le alternative troppo frettolosamente scartate per ragioni più politiche che tecniche, possa arginare quella decisione che Toti ha preso d' imperio e che non sembra intenzionato a rivedere”, Conclude Gian Pietro Cimino.