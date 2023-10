"Savona tra Passato e Futuro", il 14 ottobre l'incontro organizzato dall'associazione Amici del San Giacomo

L'evento è in programma presso la Società Operaia cattolica nostra Signora di Misericordia in via Famagosta 4.

La città di Savona tra Storia, Arte, lavoro e Povertà nel 1400, negli anni '80 e come sarà in futuro? Per l'occasione saranno presentati i libri "Stella Nera", romanzo di Freccero e "Pillole del San Giacomo" organizzato in collaborazione con Libreria Paoline di Savona.