Borgio, scossone nella maggioranza: Pier Luigi Ferro non è più vicesindaco e assessore

Novità di rilievo nelle fila della maggioranza del Comune di Borgio: Pier Luigi Ferro non è più né vicesindaco né assessore. Una notizia che scuote il mondo politico locale e che ha provocato la reazione di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, partito che nei giorni scorsi aveva accolto proprio Ferro tra le sue fila.

"La notizia della scelta del Sindaco di Borgio Verezzi di togliere sia la delega da Vice Sindaco che quella di Assessore, quindi quella di estromettere dalla Giunta Comunale il Professor Pier Luigi Ferro è un fulmine a ciel sereno, che in tutta onestà fatico a comprendere - il commento di Vaccarezza - Pier Luigi Ferro è stato determinante per la vittoria di questa amministrazione, è stato il più votato in assoluto, e questo accade ormai da più di una tornata elettorale".

"Ricordo anche che la seconda classificata per numero di voti, Maddalena Pizzonia, aveva abbandonato la maggioranza poco tempo dopo le elezioni - continua il consigliere regionale - Tecnicamente quindi, non ci sono piu i numeri per definire 'maggioranza' la maggioranza. La scelta di togliere una persona così titolata a livello di esperienza e preparazione, e di così lunga militanza nel centrodestra in un'amministrazione che strizza sempre piu l'occhio al centrisinistra, fa sorgere piu di un dubbio. Non vorrei che Pier Luigi avesse pagato, con questa esclusione, la sua iscrizione a Forza Italia".

"Sappiano i cittadini di Borgio Verezzi che da oggi sarà inutile votare se una volta che il candidato diventa sindaco, decide d'imperio 'chi fa cosa', senza tener conto dei desiderata espressi in cabina elettorale - conclude l'esponente di Forza Italia - Stiano attenti i candidati, che alla prossima sfida elettorale si troveranno a dover combattere per vedere riconosciuto il loro valore dopo le elezioni. È una brutta pagina di politica di Borgio. Il mio abbraccio va al Professor Ferro, con cui da oggi, lavoreremo ancora con maggior impegno per formare una squadra vincente alle prossime comunali, di sicuro maggiormente rispettosa del voto dei cittadini".

Per quanto riguarda la nuova formazione della giunta, sarà Veronica Aicardi a subentrare nel ruolo di vicesindaco ereditando anche la delega alla cultura. Quella allo sport, invece, rimane in capo al sindaco Renato Dacquino. A Ferro, che al momento rimane tra i banchi della maggioranza, resta la delega alla scuola.