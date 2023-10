Murialdo punta al bando "Piccoli Comuni" per la messa in sicurezza del castello

Il comune di Murialdo pensa alla messa in sicurezza dell'area del castello situato in località Costa. Nei giorni scorsi l'amministrazione Pronzalino ha approvato il progetto definitivo.

Il piano prevede anche l'adeguamento della viabilità di accesso, tramite il restyling delle protezioni laterali al ponte esistente, nonché una nuova pavimentazione in pietra e l'illuminazione a Led.

Il costo totale è stato quantificato in 700mila euro. Per affrontare questa sfida economica, il comune valbormidese farà richiesta al bando "Piccoli Comuni" al fine di ottenere i finanziamenti necessari per portare a termine il progetto.