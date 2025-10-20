Varazze, si prolungano i lavori sul ponte sul rio Arenon: rinviata l'apertura a fine novembre

Dovevano concludersi il 31 ottobre i lavori di messa in sicurezza del ponte di attraversamento del rio Arenon in Lungomare Europa a Varazze in località Portigliolo ma con una nuova ordinanza è stato prorogato il fine interventi al 30 novembre.

Dopo l'inizio delle lavorazioni ad inizio ottobre quindi ci vorrà ancora più di un mese per veder riaperto il transito veicolare e pedonale sulla passeggiata varazzina. Il comandante della polizia locale Giovanni Izzo ha emesso una nuova ordinanza con il provvedimento di divieto di circolazione, con lo scopo di permettere l'intervento di interesse pubblico, visto che sono emerse criticità esecutive.

Il divieto è stato disposto nel tratto di strada compreso tra l'entrata di ponente della galleria Ivrea e l'entrata di levante della galleria Forno.

Il ponte sul rio Arenon, riaperto il 28 giugno, aveva infatti subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio nell'autunno 2024.