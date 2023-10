Savona, Assonautica organizza una raccolta rifiuti e mozziconi di sigaretta sulla spiaggia del Prolungamento

Assonautica Provinciale di Savona, su segnalazione di una cittadina, organizza con la collaborazione dei propri soci volontari, una raccolta di rifiuti e mozziconi di sigaretta sulla spiaggia del Prolungamento. L'evento si svolgerà mercoledì 25 ottobre con inizio alle ore 9.

"Confidiamo nella partecipazione della cittadinanza - spiegano da Assonautica -L'abbandono dei rifiuti è un problema gravissimo per la salute del mare. Sarebbe necessario che tutti prendessero coscienza che non si deve mai abbandonare nessun rifiuto, seppur piccolo come una bottiglietta di plastica o un mozzicone di sigaretta".

"La nostra azione vuole essere una dimostrazione che è possibile agire in prima persona, che anche un piccolo gesto può fare la differenza e sicuramente può servire come buon esempio. E' infatti fondamentale diffondere le buone pratiche, soprattutto per incoraggiare le nuove generazioni a proteggere il mare e l'ambiente, a difendere il loro stesso futuro", concludono da Assonautica. L'evento è patrocinato dal comune di Savona.