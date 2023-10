Rigassificatore, i pareri dell'Ispra: "Non viene riportata l'Area Marina Protetta l'Isola di Bergeggi tra l'elenco delle aree naturali protette"

"Non viene riportata l'Area Marina Protetta l'Isola di Bergeggi tra l'elenco delle aree naturali protette". "Occorre considerare la presenza dell'Area Marina Protetta 'Isola di Bergeggi' sia nell'ambito degli studi di impatto ambientale che di valutazione d'incidenza".

Nei suoi pareri sul progetto sul rigassificatore e il posizionamento della nave Golar Tundra nel 2026 a circa 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona, l'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha concentrato l'attenzione sulla vicinanza all'Area Marina. Ma non solo.

L'ente di ricerca si è concentrato anche sulle osservazioni generali alla documentazione progettuale, disponibile alla data di uscita della relazione, unitamente alle proposte di “condizioni ambientali” in fase di autorizzazione e di proposte di “modifiche e integrazione del Piano di Monitoraggio Ambientale".

ISPRA, ha specificato inoltre che non ha potuto formulare alcuna richiesta di integrazione documentale alla struttura commissariale, in ragione della corposa documentazione di progetto messa a disposizione, rispetto le tempistiche estremamente ridotte e perentorie poste dal Commissario per questa fase.

Nelle valutazioni, come puntualizzato dall'Istituto, relative ai siti Natura 2000 direttamente o indirettamente interessate dalle attività di progetto e dismissione, non sono considerate le nuove riperimetrazioni delle ZSC marino costiere proposte dalla Regione Liguria, complementari alla nuova proposta di delimitazione del pSIC per la tutela del Tursiope nel Mar Ligure, approvata con deliberazione della Giunta regionale n.414 del 5 maggio 2023.

Su questa tematica era intervenuto nei mesi scorsi puntando il dito il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello (leggi QUI).

“L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), conferma le critiche che ho mosso in questi mesi alla struttura commissariale e al Presidente Toti e sottolinea che il progetto del rigassificatore è incompatibile con il territorio. È il secondo Ente super partes, dopo l'Istituto Superiore di Sanità, che pone dubbi sulla sicurezza ambientale e sanitaria del progetto. Per ISPRA, il posizionamento della Golar Tundra non tiene infatti conto della presenza dell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e delle nuove riperimetrazioni delle Zone di conservazione speciale Noli - Bergeggi” ha detto il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Nella relazione, all'interno della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - prosegue Arboscello - si evidenzia come non sia possibile la presenza di un rigassificatore in una zona con fondali e specie animali per le quali addirittura la Regione Liguria stessa voleva aumentare la protezione”.

“Invito il Commissario Toti, colui che ha l'ultima parola sull'installazione, a cambiare idea e non sottovalutare le osservazioni di ISPRA e dell’istituto superiore di Sanità. Quando in Consiglio regionale ho posto questi temi sono stato invitato a studiare ed etichettato come "polemista a tempo pieno" dal centrodestra. Non credo si possano liquidare allo stesso modo le affermazioni di enti terzi, al di sopra delle parti e delle appartenenze”, conclude Arboscello.