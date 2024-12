La Farmacia Borgarello di Andora spegne 50 candeline

La storica Farmacia Borgarello di Andora celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività, portando avanti una tradizione che affonda le radici nel 1974, quando il dottor Marco Borgarello, scomparso pochi anni fa, diede inizio alla gestione. Per oltre due decenni, fino agli anni ’90, è stata l’unica farmacia del comune, divenendo un punto di riferimento essenziale per la comunità andorese. Oggi è affiancata dalla Farmacia comunale di Molino Nuovo, nel cuore dell’entroterra.

Situata in una posizione centrale, la Farmacia Borgarello continua a distinguersi grazie a uno staff che unisce farmacisti di lunga esperienza e giovani professionisti. Tra i volti più noti e apprezzati c’è il dottor Giovanni Puppo, attuale direttore, che gestisce l’attività insieme a Lorenza Basso, moglie del fondatore.

Un tratto distintivo della Farmacia Borgarello è l’incredibile dedizione al servizio: è aperta 365 giorni l’anno, chiudendo soltanto mezza giornata (mezza domenica ogni 15 giorni) anche quando non è di turno. Durante l’estate, per venire incontro alle esigenze dei turisti e dei residenti, prolunga l’orario fino alle 22.30.

Il sindaco Mauro Demichelis ha voluto congratularsi di persona, per l’importante anniversario: “Un traguardo straordinario che racconta una lunga storia di professionalità e un forte legame di fiducia costruito nel tempo con la comunità andorese – afferma -. Un esempio di longevità e di dedizione per il suo impegno costante al servizio dei cittadini che ne fa un punto di riferimento per Andora, aperta 365 giorni l’anno. Una storia di famiglia e innovazione”, conclude il primo cittadino.