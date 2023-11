Finale, ripartono i pomeriggi musicali: il 18 novembre lo spettacolo "Mazzini la chitarra e l'opera: Accademia Musicale dell’Ottocento"

Ripartono i Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Il festival continua a consolidarsi e diventa sempre più occasione di aggregazione e condivisione culturale. I membri della Società dei Concerti Finale Ligure ETS, avendo alle spalle decenni di esperienza nel campo organizzativo, Vi invitano a partecipare a una rassegna che come ogni anno dà spazio a musicisti provenienti da tutta Italia, abbracciando vari generi musicali (classica, jazz, colonne sonore, musica di cantautori, audizioni) ed anche decorazioni floreali estemporanee.

Quattordici appuntamenti tutti a ingresso libero con offerta (di cui 3 con offerta minima suggerita di 5€). Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con la proloco di Gorra e Olle, sarà sabato 18 novembre alle ore 16.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista Decollato di Olle, per il concerto inaugurale a cura della Camerata Musicale Ligure in quintetto: Andrea Cardinale e Giovanni Sardo, violini; Marco Moro, flauto; Simone Mazzone, chitarra; José Scanu, chitarra e maestro concertatore.

Lo spettacolo s’intitola “Mazzini la chitarra e l'opera: Accademia Musicale dell’Ottocento”. Giuseppe Mazzini, era un appassionato chitarrista. Nel 1836 scrisse una Filosofia della musica che ancora oggi emoziona. Oltre a suonare, Mazzini organizzava concerti privati a Londra per sostenere le famiglie degli esuli italiani che fuggivano dalla repressione degli stati assoluti che allora costituivano l’Italia. Il programma odierno si ispira alle accademie musicali descritte nelle sue lettere. Verranno presentati brani suonati da Mazzini con le sue chitarre, inclusa l’emozionante “Canto delle mandriane bernesi”, composto durante il suo esilio svizzero a Grenchen.

Ingresso libero a offerta, si accettano prenotazioni via WhatsApp al 3779963058.

La Società dei Concerti ETS Finale Ligure ringrazia: l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, la Fondazione Agostino De Mari, i musicisti che partecipano alla stagione, Banca Fideuram, Granero Store, Fratelli Trotta srl, Ottica Ottobelli, Supermercati PAM, le attività che ci sostengono o sponsorizzandoci o indirettamente, la proloco di Gorra/Olle, A.V.F. Associazione Volontari Feglinese APS, la Cooperativa Progetto Città – Area Musicale Il Giardino Sonoro di Savona, OroArgento comunicazione & eventi, Fidapa BPW Finale Ligure, Associazione Culturale Musicale Scuola Pianistica ATENEUM APS, l’associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi, il Nonunodimeno Social Bistrot, l’Associazione Culturale Baba Jaga, il Teatro delle Udienze, la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca, lo staff dei volontari dell’associazione, Avilo di Roberto Oliva che cura il servizio fotografico, tutti coloro che in vario modo contribuiscono alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.