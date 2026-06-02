Carcare si trasforma in set fotografico: atleti e creator nella sala consiliare tra sport e social

Mercoledì 3 giugno, alle 18:30, la sala consiliare del Comune di Carcare si prepara a vivere una trasformazione piuttosto insolita: da luogo istituzionale a set fotografico d’eccezione, con la partecipazione di atleti, influencer e professionisti dello sport, in particolare del calcio. L’incontro chiuderà una giornata interamente dedicata a un progetto di shooting finalizzato alla promozione del personal branding e del marketing di un noto marchio sportivo.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco Rodolfo Mirri, in una serata che promette di mescolare istituzioni e linguaggi della comunicazione contemporanea, tra dichiarazioni ufficiali e inevitabili contenuti social pronti a moltiplicarsi sui feed.

La lista degli ospiti sembra costruita per garantire equilibrio tra campo e visibilità digitale. Ci sarà Eleonora Goldoni, attaccante della Lazio e volto sempre più riconoscibile del calcio femminile; Stefano Beltrame, cresciuto nel vivaio bianconero e con esperienze tra Italia ed estero; Asia Bragonzi, giovane attaccante impegnata in Turchia; e Lisa Alborghetti, ex capitana nerazzurra e figura di riferimento del movimento femminile.

Accanto agli sportivi, spazio al mondo dei social con King Roma e Anastasia Freestyle, rappresentanti di un ecosistema in cui lo sport non si limita più al risultato ma diventa contenuto, racconto, intrattenimento continuo.

"Un ringraziamento particolare e sentito va al nostro concittadino Samuele Caruso, vero motore e organizzatore di questo evento - spiega il sindaco Mirri - Grazie al suo impegno e alla sua visione, Carcare si trasforma per un giorno in un set fotografico di livello nazionale, accogliendo personaggi capaci di attirare grandissima attenzione mediatica. Un'opportunità straordinaria che porterà sicuramente lustro, visibilità e prestigio alla nostra splendida cittadina".