Olioliva 2023, il bilancio finale di Enrico Lupi: "Manifestazione che ha fatto scuola, è diventata un modello" (VIDEO)

Si è conclusa l’edizione 2023 di Olioliva, con un bilancio sicuramente positivo. La manifestazione ha attratto un grande pubblico, non solo imperiesi, ma anche stranieri soprattutto da Francia e Germania.

L'INTERVISTA

A conclusione dell’evento, Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria" dichiara: “Abbiamo avuto una grandissima partecipazione e affluenza in questa esemplificazione delle nostre eccellenze liguri dell’agroalimentare. Fondamentale il grande impegno di tutto il tessuto socioeconomico che attraverso imprese e associazioni di categoria hanno voluto testimoniare il valore economico di questo grande evento che si è svolto in un periodo, 3,4 e 5 novembre che ha permesso di destagionalizzare e di far registrare il pienone in alberghi e ristoranti.

"Gli stranieri si sono affezionati a Olioliva, abbiamo avuto pullman dalla Germania e francesi in costante crescita. A favorire lo scambio con la Francia e Monaco anche la presenza dall’ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo.

"Ormai Olioliva è un modello, a testimoniarlo la presenza della Camera di Commercio della Sicilia orientale, la Camera di Commercio di Sassari che sono venute a vedere questo format. Ormai Olioliva ha fatto scuola, siamo molto soddisfatti”, conclude Lupi.