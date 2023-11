Albenga, il P66C dell’Aeroclub di Villanova sarà in mostra permanente nella rotonda di Regione Cavallo

Il Comune di Albenga, su proposta e con la collaborazione dell’Aeroclub con sede a Villanova, realizzerà una mostra statica permanente del velivolo P66C I-IACW nella rotonda di Regione Cavallo, tra via Leonardo da Vinci e viale Martiri della Foce. È stato deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 9 novembre.

L’inaugurazione dell’installazione del velivolo, che verrà donato dall’Aeroclub al Comune di Albenga, è stata fissata per il prossimo 10 dicembre, data della ricorrenza della Madonna di Loreto, protettrice degli Aeronauti d’Italia e del mondo, e prevede l’invito al presidente dell’Aeroclub d’Italia, i rappresentanti dell’Arma Aeronautica, oltre a personalità politiche, religiose, civili e militari del territorio.

Il progetto rappresenta un elemento di valorizzazione della Città di Albenga e di abbellimento del decoro urbano e ha un forte valore storico e simbolico. Il P66C è, infatti, in commemorazione dei caduti dell’incidente aereo del 1967 occorso durante il giuramento presso la Caserma Turinetto nel quale persero la vita il maresciallo Giovanni Petroccione e il dottor Gallia che, con estremo sacrificio evitarono una strage. È inoltre una testimonianza della storicità di quel luogo a livello avionico, essendo la sede dell’installazione il luogo dove avvenne il primo volo con biplano nel 1913. Infine, rappresenta una promozione di Albenga come “Città del volo” e sede di un’importante industria aeronautica, Piaggio Aerospace, nell’immediato entroterra, a Villanova d’Albenga.

La collaborazione tra il Comune di Albenga e l’Aeroclub di Villanova si è d’altra parte instaurata già da tempo, con la realizzazione di eventi di promozione turistica e culturale della città, quali la Festa della Repubblica e la scorsa edizione di Fior d’Albenga a tema “Un viaggio tra le pagine di un libro”, che vide proprio il velivolo P66C Partenavia nell’aiuola principale della manifestazione, in piazza San Michele, a rappresentare la storia più famosa del mondo, amata dai bambini e ancor di più dagli adulti: Il Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupéry. Il quel frangente, il velivolo è stato oggetto di ammirazione da parte di tutti, catalizzando l’attenzione di ogni visitatore che non ha perso l’occasione per fotografarlo.

Il velivolo P66C I-IACW è stato oggetto di restauro proprio in occasione di Fior d’Albenga 2023. Con il numero di serie 76 di 300, il P66 dell’Aeroclub fu prodotto negli anni ‘80 dalla Partenavia e progettato dalla mente dell’ingegner Luigi Pascale, ormai scomparso nel 2017. Pesa poco meno di una tonnellata, ha un’apertura alare di quasi 10 metri, una lunghezza di poco più di 7 metri ed è stato un ottimo velivolo di addestramento.

Tutti i piloti brevettati dell’Aeroclub di Savona nel periodo ‘80 – ‘90 e oltre hanno fatto la maggior parte delle ore su questo velivolo o sul suo gemello I-IABB, che vola regolarmente, ora basato a Foligno LIAF. “Parecchi piloti che oggi sono sugli arei di linea su cui voliamo – si legge sulla pagina Facebook dell’Aeroclub -, hanno fatto scuola su questo velivolo, anche perché rientrava nel progetto di rinnovo flotta dell’Aeroclub d’Italia che ne aveva richiesti 100 per le scuole volo di tutta Italia”.

Bello che questo meraviglioso velivolo storico possa avere il posto che merita ed essere visibile a tutti. Chissà, magari qualche bambino vorrà fermarsi a guardarlo e, ammirandolo, potrà sognare di essere il pilota del futuro.