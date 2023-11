Restyling copertura scuola materna ed elementare: Mallare mira al bando "Piccoli Comuni"

Il comune di Mallare punta ai finanziamenti del bando "Piccoli Comuni" per la manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna ed elementare, situata in via IV Novembre.

La decisione di intervenire sulla struttura, che risale agli anni '60, è stata motivata dalla necessità di garantire il diritto allo studio e assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, come indicato dal Ministero dell'Istruzione.

La copertura originaria dell'edificio, sin dall'inizio della sua costruzione, non ha mai beneficiato di interventi manutentivi a causa della cronica mancanza di fondi da parte delle amministrazioni comunali.

L'assenza di lavori significativi ha portato a problemi infiltrativi diffusi, con la struttura in legno che ha subito un notevole decadimento nel tempo. La spesa è stata quantificata in 321mila euro.