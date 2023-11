Chiunque abbia un veicolo e possiamo parlare di una macchina o di una moto o di un furgone o di un camion, prima o poi dovrà andare a prendere delle informazioni rispetto alle pratiche di cancellazione Pra e quindi rispetto alla rottamazione e demolizione, cercando di avere delle informazioni precise rispetto a quest'ultime e per arrivare a questo obiettivo ci sono varie strade che analizzeremo meglio in questo articolo.

Intanto può darsi che noi vogliamo rottamare un vecchio veicolo semplicemente perché ne vogliamo acquistare uno nuovo, nel senso che altrimenti ancora potevamo andare avanti con lo stesso, però abbiamo deciso di dare questa svolta e andiamo a parlare con i vari concessionari.

In questo caso saranno loro ad occuparsi di tutte le pratiche della cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico d praticamente si occuperanno della rottamazione del nostro veicolo e addirittura potremmo metterci d'accordo sulla possibilità che vengono a ritirarlo a casa nostra con un carro attrezzi, soprattutto se il veicolo in questione chiaramente non è più in grado di circolare.

Però ci possono essere persone che non hanno intenzione per il momento di acquistare un nuovo veicolo e i motivi possono essere tanti, In primis perché ne hanno già un altro e pensiamo a chi vuole far rottamare una macchina, ma ha uno scooter che utilizzerà per muoversi in città.

Oppure ancora ci sono altre persone che semplicemente per il momento non si possono permettere di acquistare un veicolo nuovo e nemmeno usato, però allo stesso tempo quello vecchio che hanno non gli serve più e quindi vogliono togliersi questo peso e vogliono evitare di dover custodire in garage visto che ormai non gli serve a nulla e anzi gli sta solo rubando dello spazio che potrebbe essere impiegato in altro modo in maniera più produttiva.

In questo caso bisogna rivolgersi ai centri di autodemolizioni che sono gli unici centri autorizzati per eseguire questo tipo di rottamazione, e bisognerà accertarsi che il centro che abbiamo scelto sia iscritto all'albo dei gestori ambientali, che comunque rappresenta la garanzia che rispetterà delle normative che hanno a che vedere con la tutela dell’ambiente.

Liberarsi di un veicolo che non ci serve più significa farci un favore

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte e cioè che comunque quando ci liberiamo di un veicolo che non ci serve perché non è più funzionante ci facciamo un favore per tante persone è un'ovvietà, ma per tante altre non lo è.

Nel senso che comunque ci sono molte persone che fanno resistenza rispetto a questa possibilità o per pigrizia o perché hanno paura di spendere troppi soldi quando in realtà non è così.

Oppure ci possono essere anche persone che sono molto legate a quel veicolo da un punto di vista affettivo e questo non deve sorprenderci perché magari hanno fatto dei viaggi con persone che vogliono bene.

Però bisogna mettere sul piatto varie cose, ad esempio anche il fatto che quando noi facciamo rottamare un veicolo ci verrà consegnato un certificato di rottamazione che ci esonera da qualsiasi responsabilità.