L'Oroscopo di Corinne dal 17 al 24 novembre

ARIETE: vi attende al varco una settimana impegnativa nel corso della quale possono accadere fatterelli anomali o voi stessi non riuscire a rinvenire un minimo di quiete nel caos della quotidianità… Tenderete altresì a sbottare e a prendere per offesa personale dei discorsi mal interpretati così come un personaggio esiguamente saggio darà filo da torcere. Girate alla larga da chi ha l’influenza e aiutate una donna attraversante un attimino di impasse e difficoltà.

TORO: rimboccatevi le maniche, rivendicate dei diritti, siate accorti in materia finanziaria, soprassedete su un involontario torto e la spunterete in ciò a cui più tenete… Approfittate altresì di Giove per concludere un affare o risolvere una questione pratica o di cuore! A qualcuno verrà fatta una proposta da vagliare altri invece saranno preoccupati per l’andazzo generale. Essendo la gola un punto debole riparatela mettendo una sciarpa quando uscite. Mattinate convulse.

GEMELLI: ci sarà chi si permetterà di criticare il vostro operato malgrado vi siate sempre fatti in quattro per soddisfare le esigenze di chi poco da e tanto pretende… Ma non angustiatevi e tirate dritti per la vostra viuzza: vedrete che presto, Saturno avverso permettendo, tutto si aggiusterà. Fattibili delle incomprensioni con chi vi vive accanto, dei guizzi di stanchezza, un acciacco da curare, un incontro casuale e una delicata faccenda da sistemare. Incavolatura domenicale.

CANCRO: la vostra sensibilità è proverbiale e basta un nonnulla a ferirla come succederà nei prossimi giorni quando qualcuno, comportandosi scorrettamente, vi lascerà di baccalà così come apprenderete, forse da terzi, cose che avreste preferito sapere dai diretti interessati. Per il resto i giorni saranno assai movimentati e non privi di imprevisti preposti a mandarvi in tilt. La vostra tenacia invece verrà premiata per mezzo di ovazioni e traguardi tagliati. Infreddature.

LEONE: confidate nell’indulgenza di qualche stellina al fine di accostarvi al prossimo Natale in maniera positiva al di là di quelle ansie che vi hanno accompagnato in un 2023 abbastanza complicato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque abbia importunato … Rivedrete un’amica, vi sdebiterete di un favore, un’iniziativa darà frutti succulenti e festeggerete qualcosa di importante. Corrucci familiari.

VERGINE: apprestatevi ad una settimana incasinata nel corso della quale converrà contenere la stizza affrontare a viso aperto le persone e i problemi, confidare in magnanimità stellari, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi nel week end con la testa pesante e fumante… Qualcheduno vi farà arrabbiare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate, mentre una missiva vi stupirà… Siate prudenti sulla strada specie in caso di maltempo. Sabato strampalato.

BILANCIA: “Tutto è bene ciò che finisce bene”: sarà questo il vostro primo pensiero dopo esser passati attraverso il vaglio di una prova, cavandovela altresì incredibilmente da un garbuglio e, malgrado persistano ansie motivate dal lavoro, dalla vostra o altrui salute, dalle finanze o da un contesto penalizzante, vi leverete un bel fardello... Giovincelli e donzelle si guardino da innamoramenti fugaci trascurando magari storie più sostanziose. Occhio a non beccare raffreddori o forme influenzali!

SCORPIONE: non ci voleva anche la quadratura del primo quarto di Luna a complicare delle giornate già di per sé abbastanza incasinate ma fortunatamente il sostegno di Saturno vi consentirà di controbilanciare tale dissonanza astrale propinando minute gaiezze, soddisfazioni personali, interessanti contatti, piccoli progressi e una sorpresina veramente carina! Occhio solo agli imbrogli e a persone melliflue e sibilline. Auguroni regali speciali o festine per chi compie gli anni.

SAGITTARIO: state ultimando un anno impegnativo ma adesso, pur dovendovi accontentare di ciò che passa il convento, potrete tirare respiri di sollievo anche se i prossimi dì vi vedranno impegnati e anche un po’ intronati… Per non ritrovarvi all’ultimo istante ad ansimare, pianificate anticipatamente le strenne da regalare senza scordare di includere nella lista un dono per una persona speciale. E poi sappiate che il vostro sarà un Natale singolare e per sapere in che senso non vi resta che aspettare.

CAPRICORNO: non fate programmi che all’ultimo istante potrebbero subire delle modifiche e contate molto sull’appoggio di un Giove così propizio dal salvarvi in corner da ogni eventuale precipizio. Qualche nativo si troverà alle prese con fogli da firmare, esperti da consultare, un viavai di strampalati annunci e un soggetto da ammansire. Gli accoppiati attraverseranno una fase delicata mentre chi è alla ricerca di un valido rapportino sappia che presto lo scoverà dietro l’angolino.

ACQUARIO: mirabolante questo primo quarto di Luna che il 20 gennaio si forma nella vostra costellazione… Approfittate di tal benevolenza al fine di riequilibrare un settore zoppicante, cavarvi un pallino, dare un input al solito tran tran e trarre saggezza da qualsiasi esperienza. Qualche nativo avrà modo di intensificare un rapporto, un’amicizia, mentre altri prenderanno una cantonata causa una fiducia mal depositata… Non da escludere disturbi stagionali.

PESCI: se vi state ponendo un fracco di domande sappiate che la risposta l’avete a portata di mano: basterà infatti ascoltare il sesto senso e quasi certamente prenderete la direzione giusta. Un soggetto un po’ arrogante vi metterà in imbarazzo, farete un acquisto pazzo oppure comincerete ad organizzarvi per un dicembre veramente movimentato e fervente. Propensione a rompere oggetti fragilissimi e a prendere abbagli riguardo una faccenda privata o finanziaria.

Ogni notte la Luna appoggia i nostri sogni su un manto di stelle…