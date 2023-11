Cairo, strada Ferrere cambia volto: in arrivo un marciapiede con mattonelle tattili per non vedenti

190mila euro per migliorare la sicurezza dei pedoni in strada Ferrere. Il progetto messo in campo dal comune di Cairo Montenotte mira alla realizzazione di un marciapiede per consentire un transito sicuro, sia per gli abitanti del quartiere, sia per chi accede al parco giochi situato nelle vicinanze della "Colombera".

L'anno scorso, l'amministrazione Lambertini aveva già iniziato a concentrarsi sulla sicurezza pedonale implementando un camminamento attraverso segnaletica orizzontale, allo scopo di rendere più sicuro e visibile il transito pedonale lungo la strada, oltre a incentivare una guida più prudente da parte dei veicoli in transito.

Il nuovo marciapiede avrà una lunghezza complessiva di circa 700 metri, con una larghezza media di circa 1,20 metri. Sarà situato sul lato nord della strada, adiacente alle recinzioni delle proprietà private, elevato di circa 15 centimetri rispetto al piano stradale e separato da esso tramite un cordolo in calcestruzzo prefabbricato. La pavimentazione sarà costituita da mattonelle di calcestruzzo autobloccanti, progettate anche per garantire accesso e sicurezza per le persone non vedenti e ipovedenti grazie a un sistema modulare di mattonelle tattili.

Parallelamente alla costruzione del marciapiede, il comune procederà all'ampliamento della carreggiata stradale. Questo includerà la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato lungo la sponda sinistra del Rio Ferrere. L'obiettivo sarà garantire una larghezza di 3,50 metri per corsia, con restringimenti a 3,00 metri in alcuni tratti dove si incontrano ostacoli, come muri di recinzione di abitazioni private. Ulteriori misure di sicurezza comprenderanno l'installazione di nuovi tratti di guardrail e la sostituzione di quelli già esistenti lungo il tratto di strada coinvolto dall'intervento. Il finanziamento dei lavori avverrà attraverso fondi comunali.