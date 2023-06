Incendio di un camper in galleria, quindici chilometri di coda sulla A26

Mattinata da incubo in autostrada. Sono infatti quindici i chilometri di coda sulla A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Voltri a causa dell'incendio di un camper avvenuto la scorsa notte al chilometro 24 , all'interno della galleria Roccadarme che ha costretto alla chiusura del tratto e alla parziale riapertura in mattinata.



Difficoltoso il raggiungimento del luogo dell’intervento a causa dell’elevato traffico nel tratto autostradale. E’ stato necessario l’invio dell’autobotte della Centrale di Alessandria per il rifornimento idrico e il carro aria. In supporto squadra del Comando di Genova

Il tratto autostradale è rimasto chiuso tutta la notte per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica che si sono concluse dopo circa tre ore. Sul posto la polizia stradale e il personale della società Autostrade.

Disagi anche sulla A10, all'altezza dell'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova-Genova Pra' in direzione Ventimiglia, dove si registrano cinque chilometri di coda.



I disagi sulle autostrade liguri sono iniziati dalla serata di ieri, in occasione dell'esodo di automobilisti provenienti da Piemonte e Lombardia che hanno approfittato del ponte del 2 giugno per trascorrere un week end in riviera.