Alassio, i malati di Parkinson protagonisti al PalaRavizza: un evento dedicato, parte del progetto Afa

Giovedì 14 dicembre il “Palasport Ravizza” di Alassio sarà la sede di uno speciale evento dedicato ai pazienti inseriti nel progetto AFA Parkinson, ideato e portato avanti dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio in collaborazione con il Distretto Sanitario ASL 2 Albenganese.

Questa occasione di ritrovo, che si inserisce nelle numerose iniziative realizzate nell'ambito di questo programma, prevede per un gruppo di pazienti accompagnati dai loro famigliari e caregiver sessioni di attività fisica adattata (AFA) e una sorpresa musicale con il sassofonista Simone Medagliani.

Saranno presenti in questa giornata il direttore del Distretto Sanitario albenganese dell'ASL 2 Maria Iris Grassi, il primario di Fisiatria Carmelo Lentino dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il dirigente medico di Fisiatria dell'Ospedale di Albenga Antonella Garnero, la fisioterapista Coordinatore del Progetto AFA Caterina Rosso, lo specialista in Terapia Fisica del malato di Parkinson Marian Mocanu, il neurologo Tiziano Tamburini dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e l'equipe di fisioterapisti dell'Ospedale di Albenga.

“Questa giornata – spiega il presidente del Consiglio del Comune di Alassio con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti – si inserisce nel fitto programma di attività che stiamo portando avanti con il progetto AFA Parkinson, di grande aiuto per i malati di Parkinson. Come sappiamo dagli esiti degli studi scientifici che sono stati condotti nel corso degli anni in tutto il mondo, esercizio fisico e fisioterapia mirata possono svolgere un aiuto importantissimo sia a livello fisico che a livello psicologico per questa patologia, contribuendo a migliorare notevolmente le condizioni dei pazienti. Insieme a tutta l'Amministrazione Comunale, desidero ringraziare Gesco e i numerosi professionisti che hanno contribuito insieme a noi all'organizzazione di questa importante iniziativa che si svolgerà il prossimo 14 dicembre al “Palasport Ravizza” di Alassio".