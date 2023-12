Commissione su Aps a Savona. Russo: "Effettivo raggiungimento dell'obiettivo". L'opposizione attacca: "Un bluff"

La “guerra dell'acqua” non ci sarà. Dopo l'incontro in Provincia, che ha portato ad un accordo su Aps, a Savona si è tenuta la prima commissione consiliare sulla pratica di Aps, rinviata ieri pomeriggio proprio in vista dell'incontro a Palazzo Nervi.

“Stamattina si è tenuta riunione convocata dalla Provincia, l'ente che affida il servizio al gestore unico - ha spiegato Russo -. Abbiamo concordato e verrà formalizzato in tutte le sedi un cronoprogramma che prevede le attività funzionali all'unificazione che si devono concludere entro il 30 giugno 2025, con la Provincia che verificherà lo stato di attuazione. La data a statuto viene fissata al 31 dicembre 2025, per lasciare un lasso di tempo per assorbire eventuali ritardi non colpevoli o non dovuti a inerzia delle parti".

"Nel frattempo - ha aggiunto - viene approvato il contratto infra consortile che oltre a dare attuazione agli accordi che sono intervenuti tra tutti gli attori l'11 luglio 2023 dà maggiore operatività ad Aps e le dà alcune funzioni essenziali per svolgere operativamente il servizio. E' un accordo che dà una prospettiva certa e anche contenuta di effettivo raggiungimento dell'obiettivo. Questo risultato certamente non scontato è stato frutto della disponibilità di tutti".

Il sindaco Russo ha depositato un emendamento alla pratica che sarà discusso nel Consiglio Comunale di giovedì 21 dicembre. In consiglio verrà portata l'autorizzazione alla partecipazione all'assemblea di Aps per modificare lo statuto prorogando il termine entro il quale le tre società Servizi Ambientali, Sca e Consorzio di depurazione del Savonese dovranno fondersi in Aps o unificarsi, il 31 dicembre 2025, più altre modifiche statutarie in particolare la modifica del bilancio sociale.

"Nel consiglio del 9 maggio 2023 abbiamo autorizzato un'operazione di riduzione del capitale sociale, attività che poi non è stata formalizzata in seno ad Aps - ha spiegato l'assessore Silvio Auxilia - essendo arrivata una situazione contabile migliorativa che ha portato a duna nuova situazione patrimoniale migliore rispetto a quella precedentemente presentata".

Se per l'amministrazione l'incontro e l'accordo raggiunto sono stati un importante risultato, dello stesso parere non sono stati i consiglieri di opposizione Orsi e Meles che hanno attaccato la giunta su un accordo definito “un bluff”.

"Mi chiedo veramente se ci stiamo prendendo per i fondelli - ha detto Manuel Meles dei 5Stelle - Siamo dopo 24 ore ad esaminare la stessa pratica che avremmo potuto esaminare ieri. La relazione del cda proponeva già la modifica al 31 dicembre 2025 e quello che sa settimane è stato proposto dai sindaci di ponente e formulata dal cda di Aps. L'unica conclusione che poteva esserci per evitare di fare il muro contro muro, andare a gara e vedere entrare Iren".

Ha attaccato anche Fabio Orsi di PensieroLibero.zero. "Nel momento in cui a 7 giorni dalla conclusione del termine - ha detto Orsi - e il cda si è già espresso e molti comuni hanno già previsto la modifica dello statuto entro quella data perchè il Comune di Savona voleva il 30 giugno. O per una questione personale, molto pericolosa, o per fare saltare il banco. Il bluff del sindaco è stato scoperto. Questo fantomatico accordo che si è trovato era già nei documenti".

I consiglieri Carpano di Azione, Ravera di Sinistra per Savona, Marco Lima della lista del Patto per Savona e Luca Burlando del Pd hanno difeso l'operato del sindaco Russo nella partita di Aps. La pratica è passata con i voti della maggioranza.