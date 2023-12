Buone feste di Natale dal Molo 8.44: le chiusure durante le festività

È finalmente arrivato il momento più gioioso e luminoso dell’anno: il Natale. "Qui al Molo lo abbiamo accolto con lucine, addobbi e giochi speciali per i bimbi, per vivere già dall’infanzia quest’atmosfera calda e speciale" dicono dalla direzione del Molo 8.44 di Vado Ligure.

I giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio lo shopping center rimarrà chiuso; nelle date non indicate invece saranno previsti regolarmente i classici orari per accogliere i clienti nello shopping delle feste.

"In più, ricordiamo ai bimbi che nei giorni 22 e 23 dicembre dalle 15 alle 18.30 e il giorno 24 dicembre dalle 9.30 alle 13 li aspettano le professioniste de Il Giardino Dei Sogni per attendere giocando l’arrivo del Natale - concludono - Al Molo a vincere è sempre la famiglia: buone feste dal tuo shopping center del cuore".