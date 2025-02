"Giallo" Seajewel, la nave lascia Savona: trovati frammenti di ordigni a galla e sul fondale

Ad una settimana esatta dallo scoppio di due ordigni, uno sullo scafo con uno squarcio di 70x120 centimetri e l'altro in mare (l'ordigno pare si sia staccato dopo la prima esplosione), la nave battente bandiera maltese ieri pomeriggio dopo tutti i controlli del caso e il via libera alla navigazione del Rina e della DDA, non è infatti sotto sequestro, ha riacceso i motori in direzione Grecia dove dovrà essere tirata in secca per essere riparata.