Sassello, in pensione dopo 36 anni nell'Arma il maresciallo dei carabinieri Giovanni Petruzzi

15 anni nella caserma dei carabinieri di Sassello e ancora prima tre anni a Millesimo, iniziando in Sardegna e proseguendo nelle diverse stazioni del Piemonte e del savonese.

Il comandante di stazione, il maresciallo Giovanni Petruzzi dopo 36 anni di carriera nell'arma da oggi è in pensione, proprio nel giorno del suo sessantesimo compleanno e nell'anniversario del suo arruolamento avvenuto l'8 gennaio del 1988.

Petruzzi nel 2009 aveva sostituito a Sassello il collega Raffaele Pace che era passato a dirigere la caserma di Bordighera.

Sposato con due figli, era stato dal 1995 al 1999 sottufficiale di sottordine di Rivarolo Canavese (Torino), dal 1999 al 2006 comandante della stazione di Mombasilio (Cuneo), dal 2006 al settembre 2009, sottordine alla stazione dell'Arma di Millesimo e successivamente fino ad oggi nel comune della valle dell'Erro.

"Ringrazio il Maresciallo Petruzzi per il servizio svolto nel nostro paese in tutti questi anni facendolo con passione è in piena collaborazione con i cittadini. Auguro a lui una felice e meritata pensione" il saluto del sindaco di Sassello Marco Dabove.