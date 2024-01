Albissola, installata una pergola fotovoltaica nel cimitero Brogia. Assessore Silvestro: "Si abbasserà in futuro il costo della bolletta energetica"

In qualità di assessore alle Politiche Energetiche e Lavori Pubblici, informo che abbiamo recentemente ultimato i lavori per la posa in opera di un nuovo impianto di ultima generazione per la produzione di energia rinnovabile".

A dirlo è il vicesindaco di Albissola Marina Luigi Silvestro che ha annunciato l'installazione di una pergola fotovoltaica nel cimitero Brogia in corrispondenza dell’ingresso del campo posto più in alto.

"Pertanto trattandosi di area ben esposta, garantisce un periodo di soleggiamento prolungato ed è in grado così di rendere il più efficiente possibile il nuovo impianto di produzione di energia solare - prosegue l'assessore alle politiche energetiche e smart city - Nei prossimi mesi procederemo con l’ultima tranche di lavorazioni previste e che riguarderanno le opere per l’allaccio del nuovo impianto alla rete elettrica e il completamento delle pratiche amministrative presso tutti gli enti di competenza che ci permetterà sostanzialmente di “vendere” il surplus di produzione energetica rinnovabile alla rete nazionale, con il doppio obiettivo non solo di potenziare sul nostro territorio lo sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, contribuendo al contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dai vari protocolli internazionali ed europei, ma anche di far alleggerire i costi della bolletta energetica comunale attraverso la messa a rendita della produzione di energia fotovoltaica attraverso gli impianti pubblici presenti sul territorio comunale".

"Ricordo che presso il campo sportivo di Via delle Industrie è già attivo da tempo un vecchio Impianto fotovoltaico, recentemente efficientato e che con questa nuova pergola fotovoltaica presso l’area cimiteriale di Via delle Rogazioni, una volta collaudata e a regime, avremo praticamente raddoppiata la nostra capacità di produzione di energia rinnovabile, insomma mi sembra di poter affermare da assessore alle politiche energetiche, che con questa nuova opera il Comune è riuscito a ribadire nel concreto l’importanza delle tematiche ambientali e del risparmio energetico, attraverso progetti tesi all’efficienza, all’efficacia ed economicità degli obiettivi che si intendono raggiungere" conclude Luigi Silvestro.