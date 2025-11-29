Savona, dal 1° dicembre Tpl subentra ad Ata nella gestione dei parcheggi

Da lunedì 1 dicembre, la gestione dei parcheggi a sbarra e dei parcometri passa ufficialmente da Ata a Tpl, dando il via a una nuova fase dedicata al miglioramento della qualità del servizio, all’innovazione tecnologica e all’incremento della sicurezza. L’obiettivo dell’Amministrazione è rendere la sosta più semplice, sicura e moderna.

Per rispondere a questi input, Tpl ha disegnato un nuovo corso che comprende: sistemi digitali evoluti di gestione e accesso; modalità di pagamento più rapide e intuitive; migliore presidio delle aree, a partire da piazza del Popolo e Torre Porto, dove è previsto un presidio notturno garantito da guardie giurate in servizio dalle 22 alle 6 del mattino; interventi infrastrutturali programmati e distribuiti su più mesi.

Tpl ha previsto un piano di investimenti pari a circa 800mila euro, finalizzato al rinnovo tecnologico e strutturale delle aree di sosta, a partire, in ordine cronologico, dai parcheggi di piazza del Popolo e Torre Porto. Sulla base di questi obiettivi, l'azienda ha definito un cronoprogramma degli interventi che saranno attuati.

"Pur consapevoli che è ancora pendente il giudizio del Tar – afferma il sindaco di Savona, Marco Russo – riteniamo che la nuova gestione sia un grande passo avanti per la città e si inserisce nell’ambito dell’ammodernamento di tutti i servizi pubblici essenziali. Il nuovo corso ci consentirà un innalzamento della qualità del servizio di sosta, tassello fondamentale della nostra politica della mobilità, e nel contempo rafforza il ruolo di Tpl, che ringrazio per la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, con una positiva sinergia tra parcheggi e trasporto pubblico".

"l risultato di oggi – è il commento dell’Assessore alla Mobilità Ilaria Becco – è frutto di una lunga collaborazione con Tpl nell’ambito del PUMS e costituisce un’importante premessa per poter attuare le azioni in discussione nel piano della sosta, volte a incentivare l’utilizzo dei parcheggi. È stato un percorso positivo, per il quale ringrazio sia i nostri Uffici sia quelli di Tpl".

"Ringrazio il sindaco e l’Amministrazione Comunale – dichiara il presidente di Tpl, Enzo Franceri – che hanno fortemente voluto coinvolgerci nella gestione dei parcheggi, e un grazie a tutta TPL e agli Uffici tecnici del Comune che hanno lavorato molto per concretizzare questo progetto. Con forte senso di responsabilità assumiamo l’impegno di dare il nostro contributo alla città, gestendo anche i parcheggi e avviando un percorso di mobilità integrata".

"Uno degli obiettivi – dice il direttore di Tpl, Giampiero Rossi – è che i cittadini si sentano sicuri nell’utilizzare i parcheggi in tutte le ore del giorno, anche di notte, e per questo garantiamo un presidio h24. I cambiamenti introdotti vanno anche nella direzione dell’innovazione, visto che, tra le altre cose, è prevista la possibilità di avere più modalità di pagamento".

GLI INTERVENTI STEP BY STEP

Le migliorie operative già attive riguardano principalmente piazza del Popolo, dove è stata installata una nuova cassa, funzionante sia in modalità cash sia contactless, nella zona del cancello carrabile. Nella stessa piazza è stato realizzato il restyling delle due piste di ingresso in zona tribunale e di quella in uscita in zona Provincia. Ingressi e uscite sono stati dotati di nuove colonnine e sbarre. Inoltre, è stata attivata la Savona Mobility Card per gli abbonati mensili: la vecchia tessera cartacea è stata sostituita da un supporto in plastica simile a una carta di credito, predisposto per accogliere anche i titoli di viaggio di Tpl, quando il servizio sarà attivo.

Per quanto riguarda gli interventi previsti a dicembre, a partire dal 1 dicembre 2025 verranno attivati un InfoPoint e una control room in piazza del Popolo, con personale presente 24 ore su 24. Sarà operativo anche un call center dedicato alla sosta (800 808 712), attivo dalle 8 alle 21, e verrà garantito un presidio notturno in piazza del Popolo e a Torre Porto, con guardie giurate in servizio dalle 22 alle 6 del mattino. Sempre in piazza del Popolo sarà possibile usufruire del pagamento card-in e card-out: questo servizio consente di pagare direttamente con la carta di credito senza ritirare il biglietto, semplicemente appoggiando la carta alla colonnina sia all’ingresso sia all’uscita.

Entro il 30 dicembre 2025 sarà attivata una seconda cassa a piazza del Popolo, dedicata esclusivamente ai pagamenti contactless, e sarà disponibile anche la modalità di pagamento tramite Satispay.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2026, in piazza del Popolo sarà attivato il sistema di lettura targhe sulle piste per consentire ulteriori modalità di pagamento. Tutti i parcheggi saranno dotati di cartelli elettronici che indicheranno il numero di posti liberi. Sempre in questo periodo, nell’ambito dell’Operazione Parcheggi Sicuri, saranno installate 64 telecamere digitali di ultima generazione in tutti i parcheggi, collegate alla control room di piazza del Popolo, al fine di prevenire vandalismi e aumentare la sicurezza, anche durante le ore notturne.

A febbraio 2026 saranno realizzate le nuove piste di piazza del Popolo: due in uscita in zona Tribunale e una in entrata in zona Provincia.

Tra primavera ed estate 2026 è previsto l’upgrade delle principali aree di sosta, che comprende il rinnovo di casse, sbarre e piste, l’installazione di telecamere e l’introduzione dei nuovi sistemi di pagamento, seguendo il modello già adottato in piazza del Popolo. In dettaglio, a marzo 2026 saranno aggiornati i parcheggi del Priamar e di Piazzale Piave, mentre a giugno toccherà a quello di Torre Porto.