Alassio, i volontari di Protezione Civile chiudono il 2023 con 2.300 ore al servizio della collettività

Con 2.347 ore di attività e 33 persone impiegate, l'anno appena trascorso ha visto il Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile di Alassio operare con grande efficienza su più fronti, rendendosi utile in occasione delle campagne di vaccinazione svolte da gennaio a marzo, durante gli incendi boschivi, in occasione della grande iniziativa “Sulla Strada Giusta” e nel corso delle varie manifestazioni di sensibilizzazione e di formazione tese ad aumentare la resilienza della popolazione di fronte a situazioni di emergenza, rendendo ogni cittadino un attore attivo nella prevenzione dei rischi.

Ancora, i volontari del Gruppo Comunale di Alassio si sono impegnati per la pulizia dei sentieri, le allerte meteo, i corsi di Protezione Civile regionali e i corsi antincendio. Non ultimo, va ricordato l'intervento di alcuni dei volontari di Alassio anche in occasione della terribile alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna nel mese di maggio.

“Siamo profondamente grati al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile - dichiara l'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta - per l'impegno profuso nell'anno appena trascorso, come già in quelli precedenti, rendendo alla collettività un servizio encomiabile, senza mai risparmiarsi e dimostrando professionalità e preparazione di altissimo livello sia nelle situazioni di emergenza sia nell'attività ordinaria, a partire dell'importantissima opera di sensibilizzazione della popolazione in un'ottica di autoprotezione e di riduzione dei rischi derivanti da alluvioni, incendi e mareggiate. L'operato del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile mette in luce il profondo sentimento di umanità di queste persone che dedicano il loro tempo e le loro energie per il bene comune, e fa emergere il valore straordinario che può nascere dalla collaborazione”.