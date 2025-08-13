Emergenza caldo: disidratazioni e polmoniti tra gli anziani, i consigli degli esperti

Bere molta acqua, anche se non si ha sete, evitando alcolici e bevande troppo zuccherate o ghiacciate. Preferire pasti leggeri e frequenti, ricchi di frutta e verdura di stagione. Limitare le uscite tra le 11 e le 18. Indossare abiti leggeri e larghi, preferibilmente in fibre naturali come cotone e lino; utilizzare cappelli a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV. Usare creme solari ad alta protezione e riapplicarle più volte al giorno. Mantenere freschi gli ambienti domestici schermando le finestre esposte al sole con tende o persiane e arieggiando nelle ore più fresche. Conservare correttamente alimenti e farmaci, seguendo le indicazioni del produttore. Viaggiare su mezzi climatizzati o ventilati e, se si è in auto, non lasciare mai bambini, anziani o animali all’interno, nemmeno per pochi minuti. Prestare attenzione ai bambini, che devono rimanere all’ombra e essere protetti con crema solare prima di uscire. Rivolgersi al medico in caso di malessere, anche lieve, soprattutto se si appartiene a categorie a rischio.