Nidi gratis, Riolfo (Lega): “Ok della Regione e via al bando entro fine mese”

“La Giunta regionale ha approvato la misura ‘Nidi gratis’ stanziando 8 milioni e 560 mila euro, un cifra molto maggiore rispetto alle precedenti edizioni e dando la possibilità di fare richiesta alle famiglie con ISEE fino a 35.000,00 euro. Saranno comprese in questo modo un maggior numero di famiglie che potranno avere il beneficio. Un aiuto importantissimo per i nuclei familiari che hanno necessità di abbattere i costi di frequenza dell’asilo nido pubblico o privato accreditato/parificato. Un sostegno per i genitori e specialmente per le donne, che potranno essere agevolate nel proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o un percorso di formazione/istruzione con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati. L’intento è anche quello di incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi per la prima infanzia e che potranno sperimentare opportunità di crescita diverse da quelle della sola famiglia. Il bando sarà emanato entro questo mese di gennaio e le domande potranno essere presentate a partire dal 15 febbraio fino al 31 luglio 2024, solo on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilando e allegando la documentazione richiesta”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.