Finale, viaggio nella memoria con "La musica a Terezin"

Sabato 27 gennaio ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci di Finalborgo avremo una conferenza con audizioni dal titolo "La musica a Terezin": si affronterà il tema della presenza della musica nei campi di concentramento e sterminio nazisti con particolare riferimento al ghetto di Theresienstadt, concepito come campo modello da presentare agli alleati, mistificando la realtà.

Si trattava in realtà di un campo di transito, dove però era concessa la possibilità di far musica e cultura per motivi propagandistici, ma da dove si finiva comunque ad Auschwitz. Qui vissero tra il 1942 e il 1944 tanti artisti importanti che, fino a pochi giorni prima di essere uccisi, continuarono ad esprimersi attraverso la musica, “aggrappandosi” ad essa come all'ultimo elemento di umanità loro concesso. Musica dunque non solo come arte, ma come estrema forma di resistenza.