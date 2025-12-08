Disperso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, l'associazione Armir consegna la targa di Bartolomeo Saettone ai familiari (FOTO)

Disperso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua targa viene riconsegnata alla famiglia.

La drammatica storia di Bartolomeo Saettone, purtroppo una delle tanti che hanno visto protagonisti diversi savonesi non far più ritorno a casa a causa degli errori della guerra come la storia del cellese Desiderato "Derio" Gambetta di cui vi avevamo raccontato (leggi QUI), grazie all'associazione "Armir il ritorno dall'oblio" ha fatto vivere un momento di ricordo a tutta la comunità e ai suoi familiari.

"Sabato mattina, presso il Monumento ai Caduti di Stella San Bernardo, abbiamo vissuto un momento di profonda emozione e significato storico che resterà indelebile nella nostra comunità. Dopo oltre 80 anni, è stato compiuto un gesto di straordinario valore umano grazie all'associazione "Armir il ritorno dall'oblio" (che si dedica alla ricerca dei Caduti e Dispersi nella campagna di Russia) - dicono dal Comune - L'associazione ha infatti consegnato alla famiglia la targa riconoscitiva di Bartolomeo Saettone, il cui nome è inciso sul nostro Monumento ai Caduti. Bartolomeo Saettone fu disperso proprio durante la tragica campagna di Russia. Un piccolo gesto di riconoscimento dopo decenni, ma che per la famiglia e per tutti noi significa un immenso ritorno. È la dimostrazione che nessuno è dimenticato".

"Vogliamo ringraziare di cuore la famiglia di Bartolomeo Saettone per aver voluto condividere questo momento celebrativo così unico e toccante coinvolgendo l'Amministrazione e la Parrocchia. La vostra sensibilità ci ha regalato una mattinata davvero speciale. Un ringraziamento particolare anche all’arma dei Carabinieri, sempre presenti e vicini alla comunità" concludono.

Bartolomeo Sattone era nato il 10 maggio del 1911 e morì in Russia in località ignota il 21 gennaio del 1943. Faceva parte della divisione alpina "Julia", 8° Reggimento - Battaglione Tolmezzo, 12esima Compagnia. Gli era stata concessa la Croce al Merito di Guerra alla memoria.