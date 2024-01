Presunta minaccia di sparare ad un cane, l'artista di strada Mara Gobbato: "Spero che qualcuno si faccia avanti e dica cosa ha visto realmente"

"Ho bisogno di stare tranquilla e che i miei cani stiano bene. Sono rimasta male da questa vicenda. Spero che qualcuno si faccia avanti e dica cosa ha visto realmente".

"Il vigile è arrivato dicendo che il cane e la musica non sono ammessi e che me ne dovevo andare - ha spiegato la 34enne originaria di Luino - Lui non mi ha fatto presente se avevo o meno l'autorizzazione. Poi mi ha chiesto se avevo i documenti con me e poi anche quelli dei cani. Si è allontanato usando il cellulare, io ho ripreso poi a suonare ed è venuto verso di me urlandomi addosso. I due cani si sono messi ad abbaiare e si sono agitati. Facevo fatica a tenerli indietro e mi ha risposto che lui ai cani spara. Spero l'abbia detto perchè era nervoso".