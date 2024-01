Giorno della memoria, a Varazze un attestato di benemerenza in memoria di Luigi Isola

“A Isola Luigi per aver promosso i valori della libertà, della democrazia, del rispetto delle idee altrui, soprattutto nelle giovani generazioni raccontando, in occasione delle visite ai campi di concentramento nazisti, le condizioni di vita e le umiliazioni subite dagli internati” questa la motivazione dell'attestato.

"La storia del nostro concittadino Egisto Isola Bovani ogni volta ci commuove ed affascina. Nello Bovani, padre di Egisto, ucciso nell'eccidio di Valloria nell' aprile del 1944 quando Egisto era praticamente un neonato e Luigi Isola, amico di Nello, deportato a Mauthausen e ritornato a Varazze alla fine della guerra che si prese cura di Egisto diventandone nel tempo il padre adottivo - dicono dall'Anpi varazzina - Due padri che scelsero da che parte stare, pagandone amare conseguenza, ma consapevoli che la loro scelta fosse giusta non solo per loro stessi ma anche e soprattutto per l'intero paese. L'antifascismo e l'amore per la libertà e la democrazia sono alla base di queste scelte".