Sono molte le persone che leggeranno con interesse questo articolo che parla della figura medica di un geriatra domiciliare qualificato e comunque ci si sofferma anche sul desiderio che potrebbero avere molte famiglie di trovare uno specialista affidabile con la consapevolezza che anche in quel campo non è che siano tutti uguali e quello è anche normale.

Però intanto bisognerebbe partire con il dire che parliamo di un professionista specializzato nella cura degli anziani e parliamo di una figura medica soprattutto che negli anni si è imposta come figura molto importante e quella ormai non lo nega nessuno né tra la gente e nemmeno tra i colleghi.

Semplicemente perché è una figura molto importante, forse al pari del medico di famiglia, per milioni di persone e per le loro famiglie e basti considerare che nel nostro Paese ci sono molte persone anziane e il numero cresce esponenzialmente tanto che si stima che tra qualche decennio la maggioranza di persone in Italia avranno più di 60 anni e quello dovrebbe far riflettere.

Quindi non solo crescerà la domanda rispetto a questa figura medica, ma appunto crescerà la domanda anche di cure mediche personalizzate a domicilio e questo è anche normale se ci pensiamo bene.

Lo è perché chiaramente una persona anziana e anche la sua famiglia, di sicuro preferisce avere uno specialista a domicilio piuttosto che dover far ricoverare un familiare e magari in una clinica o all'ospedale oppure doverlo portare in mano la residenza per anziani quando in questo caso può stare tra le sue quattro mura e può stare vicino alle persone che ama e allo stesso tempo ricevere quello di cui ha bisogno.

In ogni caso un geriatra dovrà e potrà dare dei consigli anche per quanto riguarda la vita di ogni giorno e quindi si parla di alimentazione, ma si parla anche di attività fisica e sono cose molto importanti per tutti è ancora di più per una persona anziana che si ritrova in una fase delicata.

Così come un geriatra sa benissimo che un'altra questione delicata che riguarda le persone anziane è la parte cognitiva e quindi le funzioni e questo significa che dovrà cercare di individuare se ci sono dei segnali che la persona, per esempio, sta sviluppando qualche demenza, o ha dei segnali che fanno pensare ad un inizio di Alzheimer.

Per un geriatra la prevenzione è un qualcosa di molto importante

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte e cioè che pper quanto riguarda i suoi e le sue pazienti anziane, ed è qualcosa che in realtà varrebbe a qualsiasi età e per qualsiasi branca della medicina, però quando si trova in quella condizione di vita ancora di più.

Prevenzione significa che una persona anziana dovrà curare ancora di più l'alimentazione e dovrà evitare di fumare e dovrà evitare l'alcol, così per evitare la progressione di patologie potenziali che sono connesse a quell'età e pensiamo a problemi cardiaci, o all'artrite o all'artrosi solo per dirne due.