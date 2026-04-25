Savona, contributi affitti per la morosità incolpevole sono 153 i beneficiari, esclusi in 17

Sono 170 le domande arrivate al Comune per accedere ai fondi della "morosità incolpevole", per il sostegno agli affitti relativo all’annualità 2025. La misura, prevista dall’articolo 11 della legge 431/1998, è destinata agli inquilini in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Le domande presentate entro i termini del bando – aperto tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2025 – sono state complessivamente 170. Al termine dell’istruttoria condotta dal Servizio promozione sociale, 153 richiedenti sono risultati idonei e riceveranno il contributo, mentre 17 sono stati esclusi per mancanza dei requisiti o per incompatibilità con altri sussidi percepiti.

Le risorse disponibili, 216.438 euro di fondi regionali, non coprono interamente il fabbisogno teorico complessivo, che ammonta a circa 293 mila euro. Per questo motivo il Comune ha stabilito una percentuale di copertura del 73,93% rispetto al contributo teoricamente spettante a ciascun beneficiario.

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale per 15 giorni, in forma anonima, nel rispetto della normativa sulla privacy: i cittadini potranno verificare la propria posizione tramite il numero di protocollo ISEE 2025.

Il calo delle risorse di Stato e Regione per la morosità incolpevole è stato più volte evidenziato dall'assessore al Sociale Riccardo Viaggi. Il Comune, per il 2025, ha inoltre attivato una misura straordinaria di sostegno alla locazione finalizzata alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole, riservata agli alloggi del mercato privato.

Per fare fronte all'emergenza abitativa, da qualche mese il Comune ha creato l’Agenzia Sociale per l’Abitare (ASA), che si occupa del problema casa per quelle persone che non possono permettersi un alloggio ai canoni di mercato.

Ne fanno parte Comunità Servizi Fondazione Diocesana Onlus (capofila); Fondazione l’Ancora Onlus; Il Faggio soc. coop. Onlus; Progetto Città coop. sociale; Arcimedia Coop. (enti partner), soggetti che hanno risposto all’evidenza pubblica del Comune per la co-definizione di un progetto relativo alla costituzione dell’Agenzia e alla sua realizzazione nella forma della co-gestione. L’Agenzia Sociale per l’Abitare si innesta nelle attività promosse da Palazzo Sisto, ente capofila, nell’ambito del Bando “Territori Inclusivi” della Compagnia di San Paolo.

Il progetto, della durata di tre anni, dal 2026 al 2028, ha un costo di 52 mila euro annui; di questi, 40 mila euro annui sono finanziati dal Comune.









