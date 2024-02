Non è per niente strano che una persona che legge questo articolo che parla di palestra boxe avrà visto nella sua palestra che organizzano dei corsi di pugilato e magari gli è venuta questa tentazione o possiamo parlare di quelle persone che addirittura pensano a questa cosa da molti anni, però non si arrischiano a iniziare questo corso.

In questi casi per non rimanere bloccati in un limbo la cosa migliore sarebbe provare a visitare varie palestre dove fanno questi corsi e magari avere la possibilità di assistere a qualche allenamento o comunque a qualche lezione di prova per capire di che cosa si tratta e magari è un qualcosa di molto diverso di quello che stavamo immaginando.

Certo non è che, quando uno ci si approccia per la prima volta al pugilato deve già pensare a una sorta di Match professionistico o non deve nemmeno pensare tanto al Ring senza farsi influenzare da quello che ha visto in televisione, ma l'avvicinamento deve essere sempre un qualcosa di graduale quando non conosciamo uno sport e quando non conosciamo qualsiasi cosa nella nostra vita.

Anche perché nel caso della boxe non c’è solo l'incontro ma ci sono anche gli allenamenti e quindi tutta la parte fisica che serve a stimolare i vari muscoli e anche i vari riflessi e soprattutto assisterà a questa lezione potrebbe far capire alla persona quanto sia importante il ruolo dell'istruttore.

Ruolo che non si limita a insegnare alle tecniche e sono tante nella boxe e anche a insegnare le regole e queste cose le diamo per scontate, ma è chiaro che non tutti gli istruttori sono uguali da un punto di vista motivazionale.

Prima di tutto perché ci sono dei professionisti che si vede che sono più a loro agio quando fanno anche da motivatori ed è anche un fatto di formazione e anche un fatto caratteriale e poi soprattutto si capisce che ogni persona ha un suo motivatore e ha un suo istruttore di riferimento.

Questo vuol dire che magari in quella palestra si può iscrivere un nostro amico che si trova bene con quell’istruttore e noi no e questo non lo possiamo mai escludere a priori.

Bisogna avvicinarsi al mondo della boxe senza pregiudizi

Avvicinarsi al mondo della boxe senza pregiudizi significa provare e Infatti nella prima parte abbiamo fatto riferimento alle lezioni di prova, che sono importanti per chiunque in qualsiasi sport e in qualsiasi disciplina o in qualsiasi corso addirittura, ma lo sono ancora di più per quelle

Nel senso che va bene all'inizio diciamo assistere a degli allenamenti o andare a guardare dei particolari sui video su YouTube rispetto a questo sport e rispetto agli allenamenti e rispetto alle tecniche.

Però poi a un certo punto bisognerà mettersi in gioco e fare una prima lezione di prova e capire se ci piace come sport e capire se l'istruttore ci ispira, oppure è meglio cambiare palestra.