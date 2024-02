Finale, nuovo step nella riqualificazione di Pia: lavori su via Mimose e piazza Toscana

Mentre procedono i cantieri già avviati su corso Europa e piazza Abbazia, operai da oggi (7 febbraio, ndr) al lavoro anche in prossimità dell'ingresso a monte del centro storico del rione di Finalpia, in particolare su via Mimose e piazza Toscana.

In entrambe le aree sarà steso un nuovo asfalto e saranno svolte lavorazioni per una miglior regimazione delle acque meteoriche, mentre sulla sola piazza verranno sostituite alcune alberature. Il tutto con un quadro economico da circa 100mila euro.

"E' una lavorazione che sappiamo attesa da tempo e che abbiamo voluto svolgere in una sola soluzione e in un periodo dell'anno che potesse creare meno disagi possibili - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Ovviamente l'area di parcheggio sarà chiusa durante questi giorni di lavoro così come la via, per la quale però non mancano le alternative".

"La durata dei lavori - continua Guzzi - al momento è difficile da stabilire viste le previsioni meteo non propriamente benevole per i prossimi giorni, contiamo comunque di chiudere in pochi giorni".