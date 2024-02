Finale, nuova passerella di San Donato dopo l'estate, per la stagione una sistemazione provvisoria

E' una delle opere che più fa discutere i finalesi e non solo, fin da poco dopo la sua realizzazione, a causa della sua fragilità e dei frequenti danneggiamenti subiti dalle mareggiate. E servirà attendere ancora alcuni mesi prima di giungere alla sistemazione che si spera possa essere definitiva.

Si tratta della passerella in legno sulle spiagge tra il Castelletto e capo San Donato a Finale Ligure, dove dalle scorse ore sono apparsi alcuni cartelli che illustrano brevemente la situazione e rilanciano al prossimo anno il tanto atteso restyling con relativa messa in sicurezza.

Un primo progetto per il rifacimento integrale del camminamento sul mare, per renderlo meno vulnerabile ai marosi, era già stato finanziato e autorizzato dall'Amministrazione comunale finalese.

La mareggiata dello scorso novembre però, con la rottura di alcune assi in legno anche nel tratto più rialzato rispetto al livello del mare, ossia in prossimità della galleria del Castelletto, aveva consigliato i tecnici a una revisione della progettualità.

"L'ultimo episodio meteomarino dello scorso autunno, durante il quale è stata danneggiata una parte che fino a oggi non era mai stata distrutta, ci ha fatto riflettere, insieme ai tecnici, sulla necessità di rivedere il precedente progetto, peraltro già autorizzato dagli enti preposti, coinvolgendo anche quest'ultima parte lato ponente" spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

La nuova soluzione prevedrà quindi un camminamento totalmente rialzato a livello Aurelia, ad eccezione di alcuni punti di accesso all’arenile. In corrispondenza degli stabilimenti balneari e all'altezza del Castelletto l'accesso sarà attraverso scale; alle altre due spiagge libere si giungerà invece attraverso delle rampe amovibili durante l'inverno per evitare danni. "In questo caso, per quanto riguarda in particolare la spiaggia libera centrale, le due rampe laterali fungeranno da accesso riservato ai disabili per i due stabilimenti balneari" aggiunge Guzzi.

Sull'accessibilità si lavorerà anche nell'ottica del cofinanziamento ricevuto dal Comune attraverso Regione Liguria con 250mila euro di fondi provenienti dai bandi Funt nell’ottica della realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo sociale, oltre che economico e ambientale. Denari che si andranno ad aggiungere ai 600mila euro inizialmente previsti per l'opera.

"Abbiamo un quadro economico abbastanza importante da 850mila euro, non serviranno tutti ma così ci è permesso di ragionare in modo più completo e attento - continua Guzzi -. I tecnici avranno così il tempo necessario per pensare e progettare un'opera il meno fragile possibile al cospetto di questi eventi sempre più frequenti e violenti".

E proprio in vista della progettazione, nei giorni scorsi sono stati effettuati i sopralluoghi con Anas e Soprintendenza: "Il primo progetto è stato già autorizzato da tutti gli enti preposti - continua il vicesindaco finalese - Ora, in via informale, hanno fatto sapere di concordare sulle soluzioni prospettate. Anche gli stabilimenti si sono dimostrati molto collaborativi".

Intanto, nell’immediato verrà creato un camminamento provvisorio "per traguardare la stagione turistica e quindi appaltare e cantierare il progetto definitivo tra l’autunno e l'inverno di quest'anno. Questo - conclude Guzzi - sarà realizzato entro la Pasqua e in prossimità di essa, per evitare danni in questa stagione dove il rischio mareggiata resta alto".