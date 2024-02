Nasce "Please Savona Rainbow": il primo Pride nel savonese nel ricordo di Marco Casu “Penelope Please”

È nata Please Savona Rainbow A.P.S. la prima associazione esclusivamente savonese con lo scopo di portare a Savona il primo Pride dell’ultima provincia ligure che ancora non aveva la sua parata arcobaleno.

"Durante il Nostro primo Pride si celebrerà il memorial del nostro Amico Marco Casu “Penelope Please” con eventi e mostre dedicate, per consentire ai concittadinə di ricordare e/o scoprire il talento del nostro Caro prematuramente scomparso - spiegano dall'associazione - Il nostro intento è quello di aiutare a costruire un ambiente e uno spazio sicuro, libero da qualsiasi pregiudizio e contro ogni forma di discriminazione, in particolare nei confronti della comunità LGBT+ della quale sosteniamo tutti i diritti e per la quale rivendichiamo la totale libertà di espressione. Nei prossimi mesi ci vedrete promotori di attività con ragazzə delle scuole superiori della provincia e con lə Savonesə per creare momenti di informazione, confronto, dibattito e inclusione collettiva".