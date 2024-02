Ultimo giorno di lavoro per l'ingegner Gareri in Provincia. Olivieri: "Un lungo viaggio di impegno e determinazione"

Dopo ben 38 anni di servizio presso Palazzo Nervi, è stato il giorno del commiato dall'ente Provincia di Savona per l'ingegner Vincenzo Gareri, storico dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente.

Ad accompagnare i saluti un momento conviviale non solo col presidente Olivieri e tutti i colleghi impiegati, ma anche con gli ex presidenti Angelo Vaccarezza e Monica Giuliano.

"Adesso è ufficiale… la tua meritata quiescenza è davvero arrivata!". Così il presidente provinciale ha voluto salutare ufficialmente l’ingegner Gareri al termine del suo "lungo viaggio svolto con impegno e determinazione, risultati soddisfazioni e prove" oltre "alle numerose competenze visibili" con un riferimento a viabilità, edilizia scolastica e patrimonio materiale complessivo, ma anche alle partite dell'Ato unico dei rifiuti, del trasporto pubblico locale e del sistema integrato idrico.

"Caro Enzo - ha detto Olivieri - è con personale, profonda sincerità e trasporto che, sia nel mio ruolo di presidente che in quello di sindaco di uno dei Comuni della nostra e tua provincia, come uomo e cittadino, che voglio manifestarti tutto il mio apprezzamento e ringraziamento per questi lunghi anni di lavoro e impegno, traguardati e sigillati dall'ultimo, svolto con medesima dedizione e impegno, pur avendo già raggiunto quella maturata, e direi ampiamente meritata, quiescenza".