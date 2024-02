Vede i carabinieri e cambia strada, aveva 30 grammi di hashish: 16enne denunciato

L'attività dei carabinieri della Compagnia di Savona prosegue incessante nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree più sensibili della città di Savona e dei comuni circostanti.

Nell'ambito di tali operazioni, i militari della Stazione di Vado Ligure hanno denunciato un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Savona, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio di controllo stradale nelle serate scorse, una pattuglia ha notato il ragazzo che, al momento in cui è stato avvistato, ha tentato di cambiare direzione. Sospettando dell'atteggiamento del minore, i militari lo hanno fermato per un controllo più approfondito, durante il quale sono stati rinvenuti circa 30 grammi di hashish in suo possesso. Questo ha portato alla sua denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova.

Tale attività conferma nuovamente l’attenzione che l’Arma locale pone nel prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona e provincia, soprattutto nei confronti dei più giovani, al fine di prevenirne forme di disagio e dipendenze.