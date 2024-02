Sanremo 2024, Tapiro d'Oro ad Annalisa: "Non ero triste ma emozionata", e sul rigassificatore: "Non lo gradirei"

Valerio Staffelli ha colpito ancora. Il noto inviato di "Striscia la Notizia" ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Annalisa.

La cantante valbormidese, super favorita alla vigilia del 74° Festival di Sanremo, si è classificata al terzo posto, alle spalle della vincitrice Angelina Mango e del rapper partenopeo Geolier.

"Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di cosi - ha commentato "Nali" - Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto".

Annalisa è stata intercettata dalla troupe del tg satirico nel suo paese natale, Carcare. Ai microfoni di Striscia la Notizia, ha espresso anche la sua contrarietà riguardo al rigassificatore: "Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero". Il servizio sarà trasmesso nella puntata di questa sera.