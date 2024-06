Tpl Linea, prosegue il dialogo con la Regione per l’adeguamento del contributo chilometrico

In seguito a quanto condiviso nell’incontro plenario del 31 maggio, al quale hanno preso parte l'assessore Sartori, l'Amministrazione di Savona con il sindaco Russo e l'assessore Rossello, questa mattina si è svolto un ulteriore incontro tecnico presso gli uffici del Settore trasporto pubblico regionale, concordato in precedenza con l'ingener Gabriella Rolandelli, direttore generale dell'area sviluppo e tutela del territorio infrastrutture e trasporti.

All'incontro ha partecipato il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, insieme al dirigente del settore Risorse Umane e Finanziarie e Società partecipate, nonché nuovo presidente del Comitato Tecnico di Gestione di Tpl Linea, dottor Canepa e gli uffici del Servizio Trasporti e Società Partecipate della Provincia.

In parallelo all'iniziativa volta a ridurre l'età della flotta, simile al progetto di rinnovo dei treni regionali avviato nel 2018, prosegue il confronto per l'adeguamento del contributo chilometrico, che nella provincia di Savona risulta il più basso in Liguria.

Tale situazione deriva da uno studio di settore che necessita di essere aggiornato per rispecchiare le attuali condizioni sociali e operative del servizio.

Durante l’incontro, si è discussa la proposta relativa all'aggiornamento dei criteri di ripartizione dell’avanzo delle risorse regionali, sviluppata dalla Provincia in collaborazione con la società, tenendo conto delle presenze turistiche e dei porti passeggeri che accolgono navi da crociera sul territorio.

La proposta sarà trasmessa alla Regione nei prossimi giorni, in linea con le iniziative delle altre aree vaste, per consentire l'elaborazione di specifiche simulazioni che saranno successivamente presentate al tavolo tecnico, avviato ufficialmente il 31 maggio. Questo costituisce un passaggio essenziale per proseguire i lavori e, al più presto, chiudere determinate partite relative al trasporto pubblico locale.