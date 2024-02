L'OSA contro la legge Bruzzone: "Si va verso una caccia selvaggia"

"E’ in discussione alla commissione Agricoltura della Camera dei deputati un devastante progetto di legge sulla caccia, primo firmatario Francesco Bruzzone, leghista savonese, assieme ai colleghi Bergamini, Carloni e Pierro".

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) assieme a tutte le altre associazioni animaliste nazionali, lancia l’allarme perché "se approvato, libererà completamente la caccia, andando incontro a violazioni alle norme europee, che comporteranno condanne per milioni di euro a carico di tutti gli italiani".

"I calendari venatorio saranno emanati con leggi regionali, rendendo impossibile ricorrere al TAR ed ottenerne l’annullamento, come spesso accaduto finora. Le Regioni potranno posticipare la chiusura della caccia, estendendola a quasi tutto l’anno. Saranno aboliti i due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) ed i tre giorni massimi di caccia settimanale e si potrà quindi cacciare 7 giorni su 7, e senza più alcun limite massimo di animali abbattibili giornalmente".

"Tutta la fauna selvatica prigioniera in gabbia diverrà “domestica” e non più protetta dalle leggi; diverrà facilissimo detenere uccelli da richiamo per la caccia, che potranno essere liberamente allevati, ed anche per scopi alimentari, nonché ornamentali e amatoriali. Chi violerà per la seconda volta una norma anche grave si vedrà premiato con la riduzione della sospensione della caccia da tre ad un anno. Il controllo scientifico dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) verrà annullato; i cacciatori potranno praticare non più una sola forma di caccia a scelta ma tutte (agli ungulati, alla fauna stanziale, alla migratoria, etc.). Le abilitazioni alla caccia agli ungulati (capriolo, daino, cinghiale, camoscio e muflone) rilasciate in una regione varranno per tutto lo stato; e si potranno usare strumenti termici (utili soprattutto per la caccia oltre un’ora dopo il tramonto)".

"E’ inevitabile concludere - secondo l'OSA - che verrà autorizzata una caccia selvaggia e liberata dai limiti attuali. Se gli 'onorevoli' componenti della commissione che sta esaminando il progetto hanno ancora un minimo di dignità istituzionale, dovrebbero rigettarlo senza se e senza ma".